Na Šentjakobskem trgu se širi vonj po čevapčičih in pleskavicah

Na Šentjakobskem trgu diši po čevapčičih in pleskavici. Na vogalu za cerkvijo so namreč pred več kot enim tednom odprli nov kiosk Dafina Food z balkansko kuhinjo, ki je med prebivalci in turisti že zelo priljubljena.

»Take gastronomske ponudbe pri Sv. Jakobu še ni bilo, verjetno prav zato smo že v prvih dneh imeli veliko gostov,« je povedal upravitelj Roberto Depase. Lastnik kioska je sicer družba Dafina, ki ima le nekaj metrov stran kavarno in pekarno ter druge prodajalne v Ulici Carducci, na Trgu Garibaldi in v Ulici Brigata Casale. Tu so pred tremi leti uredili kuhinjo in manjšo balkansko restavracijo, a brez uspeha. Lastniki albanskega porekla, ki tudi v svojih prodajalnah ponujajo balkanske krušne izdelke in sladice, so pred nekaj meseci izvedeli, da družina Nassimben, ki je pri Sv. Jakobu 34 let upravljala trafiko in kiosk s sadjem in zelenjavo, prodaja poslovne prostore. Dafini so sicer prodali samo kiosk, v katerem so poleg sadja in zelenjave do pred kratkim ponujali sveže sokove in druge pijače. Trafiko, ki se nahaja ob cesti za kioskom, pa so obdržali. V njej bodo nadaljevali s prodajo časopisov ter sadja in zelenjave.