V Ulici Romagna na Škorklji med ulicama Cantù in Ovidio se je malo po 17. uri med prečkanjem tramvajskih tračnic zagozdil večji tovornjak. Območje so lokalni policisti zaprli za promet. Na delu so gasilci, ki rešujejo nastali položaj. Stvari so se še zakomplicirale, ker se je na tovornjaku med prečkanjem tračnic zlomila polos. Gasilci bodo zato predvidoma posredovali z žerjavom.