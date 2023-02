Na šohtu v duhu obeh predsednikov, a ne brez retorike

Duh skupnega obiska Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, 13. julija 2020, je danes dopoldne že tretje leto zapored odmeval na proslavi ob dnevu spomina na žrtve fojb in množičen odhod Italijanov iz Istre in drugih krajev, ki jo na bazovskem šohtu prirejata Občina Trst in odbor za žrtve fojb. Tokrat sicer prvič pred občinstvom, saj je pretekli dve leti zaradi pandemije slovesnost potekala v omejenem krogu.

Kljub sklicevanju na nadaljevanje poti dveh predsednikov republike, pa običajne retorike ni zmanjkalo. Med prapori se je spet pojavil tudi tisti fašističnega odreda X Mas.