Na stanovanje čaka 3000 družin

Italijanska vlada že celo desetletje zanemarja pravico državljanov do stanovanja. Družine, študenti, mladi, delavci in upokojenci, ki imajo pravico do izboljšanja svojih stanovanjskih razmer, nimajo zagotovil, da se bo njihov položaj sploh kdaj izboljšal, opozarja sindikat Sunia (Državni sindikat stanovalcev), ki je včeraj priredil srečanje, da bi predstavil vsedržavno peticijo. S 50 tisočimi podpisi nameravajo prepričati poslansko zbornico in senat, naj namenita neprofitnemu bivanju primerno pozornost.

V FJK je več kot 3767 praznih stanovanj neprofitne gradnje, v glavnem v lasti družbe ATER. V Trstu, kjer skoraj 3000 družin čaka na stanovanje, je 2058 stanovanj, ki jih trenutno ni mogoče najeti.