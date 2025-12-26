Na štefanovo lučanje in premiera

Slovensko kulturno društvo Franceta Prešerna bo v petek, 26. decembra, ob 18. uri v občinskem gledališču v Boljuncu premierno uprizorilo igro Grajsko ogledalo. Besedilo Kim Komljanec po motivih Hansa Christiana Andersena je režiral Primož Forte. V predstavi nastopa društvena gledališka družina, ki bo v ogledalu iskala resnico ... Kdor bo zamudil petkovo premiero, si bo lahko ogledal ponovitvi v soboto ob 20. uri in v torek, 6. januarja, ob 18. uri.

Pred tem pa bo v Boljuncu zaživelo tradicionalno lučanje, ki vaško Gorico vsako leto poživi na sv. Štefana dan. Nanj vabijo »frajle« vaške Dekliške, pričetek ob 14.30.