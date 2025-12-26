VREME
DANES
Petek, 26 december 2025
Iskanje
Lučanje

Na štefanovo lučanje in premiera

V petek v Boljuncu živahno dogajanje

Spletno uredništvo |
Boljunec |
26. dec. 2025 | 6:45
    Na štefanovo lučanje in premiera
    Gledališka skupina SKD Prešeren
Dark Theme

Slovensko kulturno društvo Franceta Prešerna bo v petek, 26. decembra, ob 18. uri v občinskem gledališču v Boljuncu premierno uprizorilo igro Grajsko ogledalo. Besedilo Kim Komljanec po motivih Hansa Christiana Andersena je režiral Primož Forte. V predstavi nastopa društvena gledališka družina, ki bo v ogledalu iskala resnico ... Kdor bo zamudil petkovo premiero, si bo lahko ogledal ponovitvi v soboto ob 20. uri in v torek, 6. januarja, ob 18. uri.

Pred tem pa bo v Boljuncu zaživelo tradicionalno lučanje, ki vaško Gorico vsako leto poživi na sv. Štefana dan. Nanj vabijo »frajle« vaške Dekliške, pričetek ob 14.30.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: