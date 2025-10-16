Na tramvaj bomo čakali vsaj dva tedna

Openski tramvaj se je na nedeljo Barcolane ustavil in še nekaj časa ne bo vozil. Vrv vzpenjače se je v nedeljo dopoldne namreč premaknila iz ležišča, dejansko se je »staknila« od kolutov, po katerih se vije, pri tem pa poškodovala. Zato mora lokalni prevoznik Trieste trasporti nadomestiti vrv, dolgo dobrih 800 metrov. Temu bodo seveda sledili še preizkusi.

Najbolj optimistične navedbe govorijo o dveh tednih del in preizkusov, dotlej bo tramvaj nadomeščala okrepljena avtobusna linija 64. Sočasno z okvaro pa se je spet vnela debata o prihodnosti tramvaja. Predsednik Trieste trasporti Maurizio Marzi Wildauer je namreč v pogovoru za dnevnik Il Piccolo dejal, da bo treba razmisliti o izključno turistični namembnosti tramvaja, z deseterico dnevnih voženj namesto današnjih 59. O zamisli očitno ni razglabljal prvič, saj je tudi na glas ugibal o ceni, s katero bi se lahko dosegla rentabilnost tramvaja, 18 evrov na vožnjo. Klepetalnice prijateljev openskega tramvaja zamisli niso sprejele z veseljem.

»Mirovanje tramvaja me ne skrbi, skrbijo me posledice, ki jih s sabo nosi večletno slabo upravljanje,« je brez vsakršne dlake na jeziku ob robu neke novinarske konference danes dejal Giorgio Rossi, ki je v tržaški mestni vladi pristojen za turizem in kulturo. »Težave je treba rešiti v celoti, krpanje okvar ne pomaga,« je pristavila županova desna roka, ki si spričo svojega statusa lahko privošči marsikateri oster komentar. Podjetja, je še dejal, ne da bi jih imenoval, bodo »morala prevzeti posledice mirovanja in vseh napak, ki so jih storila«.