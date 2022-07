Na Trgu Libertà legitimirali 20 migrantov

Včeraj dopoldne so policisti in karabinjerji okrepili nadzor nad Trgom Libertà in celotnim območjem okrog železniške postaje. Po številnih pozivih so se posvetili predvsem legitimaciji oseb, ki so na kraju preživele noč in dan. Ustavili so dvajset migrantov, v glavnem Pakistancev in Afganistancev. Večina je bilo azilantov, le štirje so bili ilegalni priseljenci. Med temi sta bila tudi dva mladoletnika.

Poostren nadzor območja je posledica številnih pozivov, ki jih je policija prejela, češ da je na trgu in v okolici železniške postaje preveč migrantov, ki bivakira. Število ustavljenih oseb je po besedah kvesture bilo včeraj nižje od običajnega, saj so iz balkanske poti skupine migrantov večkrat številnejše.