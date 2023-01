Na Trgu Perugino poškodovana skuterist in potnik

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči malo pred 21. uro posredovali na Trgu Perugino, kjer sta trčila skuter in avtomobil. Poškodovana sta bila skuterist in potnik. Oba so prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so enega sprejeli z rumeno triažno kodo. Zdravniki so ugotovili, da si je huje poškodoval nogo, drugi pa je utrpel lažje poškodbe. Na kraju so bili gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice ter predstavniki sil javnega reda, ki preiskujejo vzroke nesreče.