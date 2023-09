Na Trgu sv. Antona začetek Slofesta

Z bogatim sporedom za šole vseh stopenj se bo danes začel letošnji Slofest. Pod šotorom na Trgu sv. Antona in na drugih lokacijah po mestu se bodo do nedelje zvrstili številni dogodki – vodeni ogledi, debate, predstavitve knjig, koncerti, ki sooblikujejo program festivala Slovencev v Italiji. Ob 9. uri bo vrata odprlo naselje Slofest, v katerem se predstavljajo nekatere slovenske ustanove; v eni od lesenih hišic ob cerkvi sv. Antona se bosta tudi Primorski dnevnik in istoimenska zadruga, ki ga tiska. Ves dopoldan bodo na trgu in po mestu potekale dejavnosti za šole: medkulturne igre, fotoorientacija, predstavitve Slovencev v Italiji, vodeni ogledi po slovenskem Trstu ... Medtem ko bodo v gledališču Miela njihovi vrstniki uprizorili tri gledališke predstave.

Popoln spored dogodkov smo objavili v nedeljski izdaji Primorskega dnevnika, na voljo pa je tudi na slofest.zskd.eu.