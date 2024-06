Na Tržaškem Bratje Italije pred DS, tretja Liga

V šestih občinah na Tržaškem je evropske volitve tako kot drugod zaznamoval predvsem dvoboj med Brati Italije (27,25 %) in Demokratsko stranko (24,10 %). Bolje kot drugod pa se je tu odrezala Liga, ki je z 11,69 % pristala na tretjem mestu (dvomestno število odstotkov je dosegla v štirih občinah, v vseh razen v Dolini in na Repentabru, največ pa v občinah Milje in Devin - Nabrežina), za njo so se po vrsti znašli Zeleni in Levica (8,38 %, tudi oni več kot na državni ravni), Gibanje 5 zvezd (7,21 %) in Naprej, Italija (6,43 %). Slednji dve stranki sta bili na Tržaškem manj uspešni kot v državnem povprečju. Lista Mir, Zemlja, dostojanstvo Micheleja Santora pa je tu presegla štiriodstotni prag (4,41 %), kar pa ne velja za državno raven, zato ne bo izvolila nobenega kandidata.

Južnotirolska ljudska stranka je na Tržaškem nabrala 1,47 odstotka glasov, v tržaški občini 0,90 odstotka. Na Repentabru pa je prejela kar 20 odstotkov glasov in se uvrstila na drugo mesto za demokrati.