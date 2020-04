Na Tržaškem deset smrti v 48 urah

Trst je več kot očitno postal glavno žarišče epidemije novega koronavirusa v Furlaniji - Julijski krajini, in sicer predvsem zaradi povprečno stare populacije, goste naseljenosti ter številnih domov za starejše občane, v katerih se je razpasla bolezen covid-19. Najbolj zgovorni so podatki o smrtnih žrtvah: v zadnjih 24 urah (med petkom in soboto) so na Tržaškem umrle štiri osebe, okužene s koronavirusom, v zadnjih 48 urah pa kar deset. V vsej deželi je v zadnjem dnevu skupno umrlo šest bolnikov, v zadnjih dveh dneh pa štirinajst. Na Tržaškem je tako do sobote po podatkih deželne civilne zaščite izdihnila 101 okužena oseba, kar predstavlja 53,7 odstotka vseh umrlih v regiji.

V središču pozornosti se je v minulem tednu znašel predvsem zasebni dom za starejše občane La Primula v Ul. Molino a vento, kjer so se okužili vsi oskrbovanci ter del osebja. Potem ko je državno tožilstvo v zvezi s tem domom uvedlo kar dve preiskavi, je deželna vlada sporočila, da je domu La Primula do nadaljnjega prepovedala izvajanje storitev. Ukrep je podpisal generalni direktor zdravstvenega podjetja Asugi Antonio Poggiana. Oskrbovance so v preteklih dneh preselili v Glavno bolnišnico, kliniko Salus ter Tržaški sanatorij, potem ko jih v zavod v Gradežu niso hoteli sprejeti. Riccardi je včeraj potrdil, da v domu La Primula ni več nobenega gosta, zdravstveno podjetje pa je naročilo dekontaminacijo objekta.

Riccardi je vsekakor ugotavljal, da je smrtnost v domovih za starejše v FJK (teh je skupno 170, v njih je 10.930 ležišč) med nižjimiv Italiji.