Na tržaškem filmskem setu tudi kobariški prostovoljni gasilci

Tržaško nabrežje so dopoldne zasedli statisti v oblekah iz dvajsetih let prejšnjega stoletja. Na pomolu Audace in Ponterošu je bilo opaziti tudi kočije na konjsko vprego. V Trstu so namreč snemali nadaljevanko, grško produkcijo po romanu The Great Chimera avtorja M. Karagatsisa. Režiser Vardis Marinakis je glavno vlogo zaupal grško-italijanski igralki Fotinì Peluso.

Veliko zanimanja mimoidočih, ki so prijetno sončno dopoldne izkoristili za sprehod ob morju, so pritegnili tudi številni starodobniki. Med njimi tovornjak Fiat 15 Ter, letnik 1911. Lastnik dragocenega eksponata, ki jeza italijansko vojsko na Soški fronti prevažal vojake in vojaško opremo, je Prostovoljno gasilsko društvo Kobarid.

»Tovornjak smo pripeljali z avtovleko,« je razložil gasilec Matej Matelič, ki je Trst obiskal z gasilcema Sašom Rosičem in Markom Stresom. Pot s tovornjakom do Trsta bi preobremenila motor. Vozilo pa tudi »žre« res velike količine bencina. »Približno trideset litrov za 100 kilometrov,«je povedal Matelič.

V sklopu projekta Pot miru so tovornjak, ki so ga po drugi svetovni vojni gasilci prebarvali v rdeče, pred nekaj leti obnovili in ga prepleskali v originalne vojaške barve. Za restavratorska dela je bilo treba odšteti kar 50.000 evrov. S tem denarjem so zgradili tudi steklen zabojnik, v katerem vozilo hranijo na kobariških ulicah. Tržaško snemanje sicer ni prvo za »Kadorna«, kot gasilci ljubkovalno imenujejo eksponat. Videti ga je namreč tudi v celi seriji jugoslovanskih filmov.