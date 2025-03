Na Tržaškem novi pametni zabojniki

Na Proseku so včeraj predali namenu nove zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov. Tako imenovani pametni smetnjaki so opremljeni z računalnikom, ki bo v prihodnosti dovoljeval odlaganje samo občankam in občanom oziroma stanovalcem s stalnim bivališčem. Danes pa je dovolj pritisniti gumb ob ekranu, prešteti do tri in zabojnik odpreti z roko ali nogo.

Od leta 2026 le s kartico

Občinski odbornik Michele Babuder je poudaril, da se je postopek zamenjave zabojnikov na občinskem ozemlju začel na Krasu, zaključil pa se bo v predmestjih. Zabojniki so enako veliki kot nekdanji, imajo pa manjšo odprtino, ki ne dovoljuje odlaganje večjih ali kosovnih odpadkov, za katere mora občan v komunalne zbiralne centre. Količino ločenih odpadkov, ki zdaj na območju tržaške občine dosega okrog 45 odstotkov vseh odpadkov, želijo zvišati na 60 odstotkov

Najprej bo podjetje AcegasApsAmga zamenjalo vse zabojnike za mešane odpadke, ki bodo do konca leta odprti vsem. Sledila bo informativna faza, ko bo z brošurami širilo napotke za pravilno uporabo. Prebivalci, ki bodo imeli na voljo tudi informativno okence, bodo nato na dom prejeli kartico, ki jim bo od 1. januarja 2026 omogočila, da odprejo zabojnike in odvržejo smeti.