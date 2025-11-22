Na Tržaškem razsaja močna burja

Burja ima danes glavno besedo v Trstu in širši okolici. S pohodom je sicer začela že včeraj, v današnjih dopoldanskih urah pa si je privoščila, da je zavladala v vsej svoji moči. Spisek preglavic, ki jih povzroča, je kar dolg. Presegla je sto kilometrov na uro. Na Drevoredu Cacciatore, glavni cesti, ki pelje skozi Bošket, je približno ob 10.30 na cestišče padlo drevo. Lokalni policisti so jo zato začasno zaprli za promet. Slednji je spet stekel še pred 13. uro.

Veje in drevesa sicer povzročajo težave tudi drugje. Marsikje so na tla zgrmeli parkirani skuterji, tudi smetnjaki niso dočakali boljše usode. Gasilci so od polnoči dalje doslej posegli kar štiridesetkrat, so sporočili-

Snežinke na Krasu

Na Krasu se je marsikdo veselil snežink, ki pa niso pustile trajnih sledov. Sneg se ni oprijel. Vremenoslovci napovedujejo, da se bodo razmere danes zvečer izboljšale in da bo torej nedelja prijetnejša. Mraz sicer ne bo popustil, temperature bodo hladnejše v primerjavi z običajnimi za to obdobje. Val slabega vremena bo nato spet potrkal na vrata v noči na ponedeljek.