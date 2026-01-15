VREME
Četrtek, 15 januar 2026
Na Tržaškem skoraj petina občanov s prijavljenim stalnim bivališčem v tujini

Tržaški finančni policisti bodo preiskovali morebitne davčne utaje

Trst |
15. jan. 2026 | 12:38
    Finančna policija, fotografija je simbolična (ARHIV)
Tržaški finančni policisti so od občin Trst, Dolina, Milje in Devin - Nabrežina zahtevali seznam občanov, vpisanih v register italijanskih državljanov s stalnim prebivališčem v tujini (AIRE). Občine bodo morale finančni policiji izročiti tudi imena tistih, ki so se s seznama izpisali lani.

Kot so pojasnili pri finančni policiji, gre za redno prakso preiskovanja morebitnih davčnih utaj. Na Tržaškem je v register vpisanih 38 tisoč ljudi, kar je 17 odstotkov od skupno 228 tisoč prebivalcev. Nekateri prebivajo v državah, kjer so davki nižji, in v davčnih oazah.

Italijanskim državljanom ob vpisu v register AIRE italijanski finančni upravi ni treba več oddajati davčne napovedi. Finančni policisti se želijo posledično prepričati, ali Italijani v tujini živijo in poslujejo v skladu z zakonom. »Preiskovali bomo samo tiste, za katere bomo sumili, da so utajili davke,« so po navedbah tiskovne agencije Ansa pojasnili na poveljstvu tržaške finančne policije.

