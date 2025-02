Na Tržaškem zasegli 250 kilogramov rib

Tržaška obalna straža je te dni zasegla približno 250 kilogramov zapadlih rib in rib neznanega izvora. Glavnino teh, se pravi 235 kilogramov, so v sodelovanju s finančno policijo izsledili na mejnem prehodu na Škofijah.

Ustavili so kombi, v katerem so našli 225 kilogramov vložene in posušene ribe ter kaviar lososa in jesetra in 10 kilogramov zapadlih kozic. Kršitelju so naprtili 1500 evrov globe za ribje proizvode neznanega porekla in 10.000 evrov za zapadle kozice.

Manjši del rib neznanega izvora pa so med kontrolo našli v restavraciji v Trstu, lastnik katere bo moral zato plačati 1500 evrov denarne kazni.