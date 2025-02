Na Tržaškem župani zahtevajo odstrel divjih prašičev

Divji prašiči na Krasu in v Bregu povzročajo vse večjo škodo. Populacija teh živali, ki je v zadnjih letih naglo narasla, uničuje polja, vinograde in pašnike, za povrh pa je lahko med prenašalci virusa prašičje kuge, kar ogroža prašičerejo. Župani vseh občin na Tržaškem so se zato na pobudo Občine Zgonik obrnili na Deželo Furlanijo - Julijsko krajino s prošnjo za izreden odstrel merjascev in divjih svinj. Od dežele zahtevajo, da sprejme ustrezne ukrepe za odstop od načrta rednega odstrela in tako lovcem omogoči uplenitev večjega števila glav divjadi.

Zgoniška županja Monica Hrovatin, tržaški župan Roberto Dipiazza, miljski župan Paolo Polidori, dolinski župan Aleksander Coretti, repentabrska županja Tanja Kosmina ter devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec so pismo naslovili na predsednika deželne vlade Massimiliana Fedrigo, deželnega odbornika za kmetijstvo Stefana Zannierja, deželnega odbornika za zdravstvo Riccarda Riccardija ter na deželnega odbornika za lokalne avtonomije Pierpaola Robertija. V njem so opozorili na škodo, ki so jo ob lanski trgatvi divji prašiči povzročili v vinogradih kraških in breških vinarjev. »Umanjkal je dober del pridelka, posledično so se pojavile gospodarske težave,« so zapisali župani.

Podpisniki pisma so opozorili tudi na afriško prašičjo kugo, akutno virusno okužbo, ki lahko uniči prašičerejo. »Nadzor populacije divjih prašičev je bistven tudi za zagotavljanje javnega zdravja,« so bili jasni župani, ki so pristojnim predlagali, da bi v izredni odstrel vključili tržaške lovce. Župani so Deželo FJK še pozvali, naj za nadzor populacije divjih prašičev zakonodajo s področja lova uskladi z bližnjo Slovenijo.