Na tržaški univerzi rekordno število brucev

Na tržaški univerzi se veselijo novega rekorda. V akademskem letu 2024-25 so zabeležili najvišje število vpisanih dodiplomskih študentov doslej. Brucev je bilo skoraj 4000 (točneje 3920), so sporočili. To je 15 odstotkov več v primerjavi z lanskim letom in kar 40 odstotkov več v primerjavi z obdobjem pred pandemijo (2019-20). Na nekatere programe se je še mogoče vpisati.

Ponašajo se tudi z drugo spodbudno novico, in sicer da je med vpisanimi več kot polovica (60 odstotkov) žensk. Vse več se jih odloča tudi za znanstveni študij, so še pojasnili. Predstavljajo pa večino med študenti farmacije, medicine, prava, prevajanja, političnih ved, humanističnih ved (z izjemo zgodovine in filozofije).