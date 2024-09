Na tržaških cestah prvih 13 električnih avtobusov

Od jutri bo floto tržaških avtobusov dopolnjevalo trinajst novih električnih avtobusov. Prvih trinajst od skupnih 147 (137 električnih in dodatnih 10 na vodik), kar jih bo do leta 2030 štel vozni park podjetja za javni potniški promet Trieste Trasporti, je na današnji predstavitvi slovesno napovedal predsednik TT in Tpl FVG Murizio Marzi Wildauer in dodal, da je to prvi korak na poti spremembe mobilnosti v mestu, kar se bo poznalo na kakovosti zraka, življenja in storitve nasploh. »Gre za temeljito preobrazbo v prevozu, ki bo omogočila zmanjšanje za skoraj 800 ton ogljikovega dioksida na leto, kar pomeni, da bo do leta 2030 podatek narasel na več kot 8 tisoč ton,« je prepričan predsednik.