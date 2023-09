Na ulici z brcami in pestmi tepel starejšega moškega

V četrtek, 24. avgusta, sta dva novopečena lokalna policista med rednim nadzorovanjem mestnih ulic v Drevoredu D’Annunzio opazila hud prepir, v katerega sta bila vpletena mlajši in starejši moški. Mladostnik se je s pestmi in brcami znesel nad starca, ki je padel na tla poškodovan. Ko je napadalec zagledal lokalna policista, je planil v beg, pri čemer sta stekla za njim. Medtem sta zaprosila za pomoč kolege. Napadalca sta izsledila v Ulici Salem. Iz bližnjega gradbišča je tedaj pobral debelo leseno ploščo in jima grozil. Naposled jo je tudi vrgel vanju. Skupno s kolegi, ki so medtem prispeli na kraj, so mladostnika prijeli in odpeljali na poveljstvo. Hkrati so drugi lokalni policisti nudili pomoč poškodovanemu moškemu in ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se bo moral zdraviti 25 dni.

Lokalni policisti so na poveljstvu napadalca, ki jim ni hotel nuditi osebnih podatkov, identificirali. Gre za 31-letnega državljana Kosova S.B. brez stalnega bivališča in že znanega varnostnim organom zaradi več kaznivih dejanj, med drugim tudi zaradi napadov nad ljudi.

Glede na njegovo nasilno obnašanje so lokalni policisti o dogodku obvestili sodno oblast in ga prepeljali v tržaški zapor. Zagovarjati se bo moral zaradi upora uradni osebi, povzročitve telesnih poškodb, zavrnitve posredovanja osebnih podatkov in kršitve zakona o tujcih.

Lokalni policisti so ugotovili, da je do napada prišlo zaradi prepira na avtobusu, ki se je vnel zaradi nerelevantnih vzrokov.