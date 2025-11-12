Na Univerzi v Trstu vsaj 500 študentk in študentov več kot lani

Končni podatki o vpisih bodo znani v prihodnjih mesecih, saj je vpis na nadaljevalni, magistrski študij mogoč vse do konca leta (v nekaterih primerih tudi do marca 2026). Prav tako med 4441 študenti niso vključeni bruci, ki so se vpisali v tako imenovani »filter semester«, ki po novem edini omogoča vpis na študij medicine in zobozdravstva. Kdor si ne bo uspel zagotoviti enega od 240 razpoložljivih mest, bi se lahko vpisal na druge sorodne študijske programe, ki jih ponuja tržaška univerza.

Tržaško univerzo bo letos obiskovalo vsaj 500 študentk in študentov več kot lani. Nekaj več kot 4400 mladih (natančneje 4441, lani jih je bilo 3920) se je namreč odločilo za vpis na enega od dodiplomskih (triletnih) študijskih programov oziroma na enoviti magistrski študij Univerze v Trstu.

Rektorica Donata Vianelli pa se lahko že danes veseli več kot 13-odstotnega porasta vpisov. »Porast beležimo skoraj na vseh programih,« je pojasnila za Primorski dnevnik. Tega gre po njeni oceni pripisati odličnemu delu, ki ga je pisarna za usmerjanje opravila tako v Italiji kot v tujini, pa tudi kakovosti in inovativnosti izobraževalne ponudbe ter uspehu, ki ga magistrski diplomanti tržaške univerze beležijo na področju zaposlovanja. Dejstvo, da na podlagi podatkov observatorija Talents venture Alma laurea diplome nekaterih tržaških fakultet vsem študentom omogočijo zaposlitev v roku enega leta po diplomi, po rektoričini oceni deluje kot magnet in privablja večje število študentov že na prvostopenjski študij.

Med tržaškimi fakultetami je najbolj priljubljena ekonomska, opozarja rektorica Vianelli; samo študijski program Ekonomija in upravljanje podjetij beleži kar 583 vpisanih. »Najbolj presenetljivo in razveseljivo pa je visoko številko študentk, ki se odločajo za študij znanstvenih predmetov oziroma na tako imenovanih STEM fakultetah (to je za študij na področju naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike; op. ur).« Študentke predstavljajo večino vpisanih na tržaško univerzo.

Na triletne študijske programe Univerze v Trstu se je letos vpisalo 875 študentov iz tujine. Za primerjavo, lani jih je bilo »le« 700.