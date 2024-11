Na urgenci napadel zdravstvenega tehnika

Karabinjerji iz Trsta so pred nekaj dnevi na urgenci katinarske bolnišnice aretirali 19-letnega državljana Moldavije s stalnim bivališčem v Trstu zaradi povzročitve telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah. Napadel je zdravstvenega tehnika.

Mladeniča, ki je že napadel tudi svoja starša, so tisto noč sprejeli na urgenco v stanju psihofizične neprištevnosti. Njegovo nasilno in agresivno vedenje, ki se je nadaljevalo vso noč, se je ob zori še zaostrilo, zato je zdravstveno osebje poklicalo na pomoč karabinjerje. Ko jih je zagledal, se je tudi do njih nasilno vedel, pri čemer so ga ustavili in aretirali. Prepeljali so ga v tržaški zapor. Osumljen je povzročitve telesnih poškodb v oteževalnih okoliščinah na račun zdravstvenega osebja, nasilja in upiranja uradni osebi ter poškodovanja javne imovine.