Na Velikem trgu le peščica protestnikov (video)

Na Velikem trgu in drugod v Trstu je danes za zdaj mirno, so potrdili lokalni policisti. Na Velikem trgu je kakih dvajset protestnikov, od katerih so nekateri tam tudi prenočili na prostem. Ob 9. uri je bilo sicer več novinarjev kot protestnikov, saj je bilo pričakovanje o današnjem dogajanju veliko, četudi so organizatorji, kot smo poročali, že sinoči preklicali današnji in jutrišnji shod proti covidnemu potrdilu. V videoposnetku se je včeraj zvečer oglasil glasnik odbora Stefano Puzzer, sledilo je še sporočilo za medije. Puzzer je razložil, da so se za ta korak odločili, ker naj bi bilo v Trst namenjenih »več sto ljudi, ki hočejo pokvariti vse naše napore in zvrniti krivdo na Odbor 15. oktober.«