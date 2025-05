Na Veliki trg vabijo pet predsednikov

Koncert treh predsednikov, kot ga rad imenuje tržaški župan Roberto Dipiazza, bi lahko po petnajstih letih postal koncert petih predsednikov. Potem ko so 13. julija 2010 takratni predsedniki Italije, Slovenije in Hrvaške s tisočimi na Velikem trgu prisluhnili Koncertu prijateljstva Riccarda Mutija, bi lahko letos poleti na podobnem dogodku sodelovala tudi predsednika Avstrije in Nemčije.

Da se Trstu obeta »koncert petih predsednikov«, je na včerajšnji konferenci o slovenski manjšini v deželnem svetu potrdil župan Dipiazza in napovedal, da se bo to zgodilo v petek, 20. junija. Najvišji gostje niso še vsi potrdili svoje prisotnosti.

Uradne potrditve torej še ni, v diplomatskih krogih pa naj bi za omenjeni koncert veljalo precejšnje zanimanje. Sprva se je govorilo o tem, da bi koncert 15 let kasneje ponovili ravno 13. julija - na dan prvega koncerta in tudi na dan požiga Narodnega doma v Trstu pred 105 leti. A je bila večina predsednikov že zasedena z drugimi obveznostmi.

Prestiži mladinski orkester Gustav Mahler

Odločitev je nato padla na 20. junij, kar pa je zahtevalo tudi spremembo v umetniškem programu, kot nam je zaupal režiser dogodka Marko Manin. Dirigent Riccardo Muti je namreč junija zaseden v Chicagu in ne bi mogel nastopiti s svojimi mladimi sooblikovalci Koncerta prijateljstva. Izbira je padla na Gustav Mahler Jugendorchester, prestižen orkester, ki ga je leta 1986 na Dunaju ustanovil dirigent Claudio Abbado.