Na višjih srednjih šolah v Trstu rahlo več prvošolcev

Prvošolcev, ki bodo septembra prvič prestopili prag tržaških drugostopenjskih srednjih šol s slovenskim učnim jezikom, bo dvanajst več kot lani. Čeprav se lahko do jeseni še marsikaj spremeni, je splošno stanje po besedah ravnateljev boljše od lanskega, sicer z razlikami: z redkimi izjemami, kjer je prvošolcev precej manj, in drugimi primeri, kjer jih je znatno več. Podatke so nam zaupala tajništva licejev in zavodov.

Več prvošolcev kakor lani bodo predvidoma imeli na zavodih Žige Zoisa in Jožefa Stefana ter na liceju Antona Martina Slomška. Upad beležijo le na liceju Franceta Prešerna, kjer pa so našteli pet vpisanih v prvi razred klasičnega liceja; letos prvega razreda ni.

Septembra naj bi bilo prvošolcev na vseh štirih višjih srednjih šolah 146. Iz prvostopenjskih srednjih šol bo na slovenske drugostopenjske šole prestopilo 86 odstotkov tretješolcev. Približno 14 odstotkov jih je po prvih podatkih, ki smo jih prejeli z večstopenjskih šol, izbralo druge poti, poklicne zavode ali italijanske višje srednje šole. Lani v tem času je bilo osipa za 18 odstotkov, v teku šolskega leta in vse do septembra pa se lahko še marsikdo premisli, kot so poudarili tudi sami ravnatelji.