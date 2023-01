Na vlaku sta mu zagrozila s strašilno pištolo

Skušala sta oropati potnika na vlaku med Benetkami in Trstom, vendar sta bila neuspešna, na tržaški železniški postaji ju je pričakala in aretirala policija. Mladoletna roparja, italijanski in albanski državljan sta malo pred Tržičem stopila do moškega in ga vprašala, če jima lahko posodi denar za vozovnico.

Ko naj bi jim ta odgovoril, da jima bo pomagal, če bo prišel sprevodnik, naj bi se najprej oddaljila. Kmalu pa sta se vrnila k potniku, ki je po podatkih tržaške kvesture tuj državljan, ga zagrabila in mu zagrozila s pištolo. Moški je uspel zbežati do sosednjega vagona, kjer so mu priskočili na pomoč drugi potniki. Eden izmed teh je poklical policijo. Mladostnika sta mu na začetku sledila, nato pa sta se zatekla na konec vlaka.

Ko je vlak prispel v Trst so ju policisti identificirali in preiskali. Našli so črno podkapo in pištolo, ki se je izkazala za zelo natančen ponaredek tiste, s katero razpolaga policija. Ni pa imela pravih, temveč slepe naboje.