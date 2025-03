Na zahodnem Krasu opozarjajo na prometno varnost

Na dnevnem redu četrtkovega javnega srečanja na sedežu zahodnokraškega rajonskega sveta s tržaškim občinskim odbornikom za teritorialno politiko Michelejem Babudrom, je bilo kar nekaj nerešenih vprašanj: od omejitve hitrosti v naseljih, za katere je pristojen prvi okraj občine, do pomanjkanja parkirišč v vaških jedrih in sanacije nekaterih cestnik odsekov. Ob odborniku se je srečanja na temo cestnoprometne ureditve udeležil tudi inženir tržaške občine Gustavo Zandanel.

Veliko cest je v slabem stanju, to se je na primer poslabšalo tudi na cestišču pred Društveno gostilno v središču Proseka. Spopadajo se tudi z drugimi težavami, na katere so letos ponovno opozorili tržaško občin. Čeprav so na nekaterih območjih že namestili cestne oznake, ki opozarjajo na cone s hitrostno omejitvijo 30 km/h, jih vozniki le malokrat upoštevajo. T

ežave povzroča tudi prenatrpanost vasi z avtomobili. Ob odprtju osmic in nekaterih praznikih oziroma večjih prireditvah, kot je na primer Barcolana, se ozke ceste tako napolnijo s parkirani avtomobili, da bi bil v primeru potrebe prehod gasilskih in reševalnih vozil nemogoč, so opozorili svetniki. Zato bi bilo treba najti rešitev in urediti nova parkirna mesta v primernih predelih vasi, menijo.