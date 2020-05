Na zavodu Zois krčenje stolic

Tehniški zavod Žige Zoisa v Trstu utegne v prihodnje izgubiti tri stolice. Vest o nameri po krčenju stolic so ravnateljici Maji Lapornik sporočili iz Deželnega šolskega urada za Furlanijo - Julijsko krajino, javnost pa s tem seznanjajo zavodni svet in profesorji te šole.

Stolice, ki naj bi jih nameravali ukiniti, zadevajo predmete tehnologije gradnje in tehnike grafičnega upodabljanja (natečajni razred A037), dalje prava in ekonomije (natečajni razred A046) in uporabne matematike (natečajni razred A047). Gre za predmete, ki so tipični za obe smeri zavoda, od katerih je smer gradnje, okolje in prostor edina s slovenskim učnim jezikom v našem prostoru, opozarjajo profesorji v izjavi za javnost. »Profesorji, ki poučujejo te predmete, so sestavni in nenadomestljivi del organika naše šole. S svojim visoko strokovnim delom že dolga leta vzgajajo naše mlade v sposobne in izobražene tehnike, ki svojo študijsko pot nadaljujejo z uspehom, kar njim in nam priznava tudi strokovna javnost,« piše v izjavi, kjer se ob tem opozarja, da se število rednih delovnih mest na zavodu Zois že leta krči. Predvideno novo krčenje mest je zato po njihovem mnenju hud in neutemeljen udarec za njihovo šolo in pozivajo pristojne organe, naj svojo namero prekličejo.