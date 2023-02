Na Zemlji želijo ustvariti energijo vesolja

»Kaj, če bi človek na Zemlji ustvaril Sonce?« S tem izzivalnim vprašanjem je Luka Snoj, vodja odseka za reaktorsko fiziko na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, v ponedeljek v Peterlinovi dvorani uvedel večer v organizaciji Društva slovenskih izobražencev (DSI). Raziskovalec in izredni profesor na ljubljanski Fakulteti za matematiko in fiziko se med drugim ukvarja z razvojem fuzijske tehnologije; z njim se je o razvoju te tehnologije in iskanju neonesnažujočih in varnih virov energije pogovarjala magistrica fizike iz Gorice Kristina Pahor.

»Vso energijo, ki jo uporabljamo, dobivamo navsezadnje iz Sonca,« je spomnil Snoj. Od hrane do vetrne energije in hidroelektrarn, je našteval. In pravzaprav tudi fosilnih goriv. »Iz teh pridobivamo preko 80 odstotkov energije, to pa povzroča onesnaževanje zraka in pospešuje podnebne spremembe. Zaradi tega se znanstveniki več kot petdeset let trudijo, da bi poustvarili jedrsko fuzijo oziroma zlivanje, in sicer proces, ki v vesolju daje energijo Soncu in drugim zvezdam.«

