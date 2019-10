Nabirka hrane za emporij solidarnosti

Z nakupom hrane in osnovnih življenjskih potrebščin pomagati manj srečnim someščanom. Tržaška škofijska Karitas vabi vse občane, naj v soboto sodelujejo pri solidarnostni nabirki za emporij solidarnosti na Kjadinu. Gre za pravcato trgovino srednje velikosti, namenjeno v prvi vrsti socialno šibkejšim družinam s stalnim bivališčem v Trstu pa tudi drugim revnejšim občanom.

Nabirko sta danes (torek) direktor tržaške škofijske Karitas Alessandro Amodeo in Omar Vidoni iz urada za Karitasove projekte predstavila ravno v Ulici Chiadino 2, kjer ima emporij svoje prikupno urejene prostore. Več kot 300 prostovoljcev različnih organizacij bo v 27 supermarketih verig Conad, Eurospar, Despar, Pam, Famila, Maxì Bosco v Trstu, Bregu in na Kraški planoti ter v pravični trgovini Brez meja zbiralo najrazličnejša živila. V prvi vrsti potrebujejo jedilno olje, hrano v pločevinkah, pripravljene omake in juhe, otroške izdelke, živila za zajtrk, čistila, pralne praške in izdelke za vsakdanjo nego. V nedeljo se bo nabirka nadaljevala v posameznih tržaških župnijah.