Načrti za območje pri Obelisku še v povojih

Kakšno novo poglavje bo zaživelo območje, kjer se nahaja nekdanji hotel Obelisco na Opčinah, ostaja še neznanka. Pretekli teden je sicer v javnost prišla novica, da bo na delu površine zaživel supermarket Eurospar, kaj pa se bo zgodilo s stavbo, ki propada že več desetletij, še ni znano. Eden od lastnikov objekta in zemljišča okoli tega Vincezno Settimo nam je po telefonu potrdil, da še iščejo investitorje, ki bi bili pripravljeni investirati denar v prenovo in revitalizacijo približno 6,5 hektarjev velike površine. Zaenkrat se pogajajo s tujci, je povedal podjetnik, ki ni želel razkriti podrobnosti pogajanj. Potrdil je le, da želijo nekoč znamenitemu hotelu povrniti nekdanjo slavo in v njem vzpostaviti večzvezdični hotel.

Podjetnik je tudi potrdil novico, da je partnerska družba Matt Srl lani avgusta sklenila predhodno prodajno pogodbo z družbo Aspiag Service, ki na področju severne Italije posluje prek trgovinske verige Despar. Stranki sta se zavezali k prenosu prodaje 6200 kvadratnih metrov velike parcele, ki bo sklenjena v prihodnosti. Da kupec misli resno, kaže višina pologa: družba Aspiag Service je plačala polog v višini 1,3 milijone evrov, vrednost celotnega nakupa pa se vrti okoli pet milijonov evrov. Na vprašanje, kdaj nameravajo s »trgovcem« skleniti dokončno kupoprodajno pogodbo, je Settimo odgovoril, da upajo, da jim bo to uspelo do konca tega leta.

To si želi tudi direktor trgovske verige Despar v FJK Fabrizio Cicero, ki je potrdil, da imajo na Opčinah resne namere. Za odprtje srednje velikega supermarketa pred Opčinami, v bližini krožišča, so se odločili, ker se jim to območje zdi strateško izredno zanimivo. V načrtih imajo izgradnjo sodobnega supermarketa, ki bi meril skoraj 1800 kvadratnih metrov površine, na preostalih 4400 kvadratnih metrih površine pa bi uredili skladišča in administrativna poslopja ter parkirišče za 96 avtomobilov.

