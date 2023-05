Nad Majenco 2023 padel zastor (foto)

Po štiridnevnem praznovanju je v torek, 9. maja, zvečer tudi na letošnjo Majenco padel zastor. Preden bi na Gorico zgrmel bogato okrašen maj, ki se je od sobote ponoči bohotil nad vaškim trgom, so se parterji in parterce še zadnjič fotografirali pod njim. S sovaščani in ostalimi prijatelji Majence so tudi zapeli, nato so z varne razdalje opazovali podiranje dolinskega maja, ki mu je prisostvovalo res veliko ljudi. Najmlajši so splezali v krošnjo, da bi se dokopali do zastavic, limon in pomaranč. Marsikdo pa si je ogledoval lesen hlod, na katerem je bila privezana košata češnja, ki je bil tako kot vsako leto priljubljena podlaga za taka in drugačna sporočila, podpise, posvetila mladih in manj mladih udeležencev Majence