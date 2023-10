Nad Napoleonsko cesto plezalec padel s stene

Gorski reševalci iz Trsta, gasilci in reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so včeraj ob 15.30 posredovali nad Napoleonsko cesto pri Proseku, kjer se je poškodoval plezalec. Izgubil je ravnotežje in padel s stene z višine petih metrov na spodnje skalnato območje. Dosegel ga je zdravnik, ki je preveril njegovo zdravstveno stanje in ga stabiliziral, nato so ga reševalci naložili in privezali na nosilo in ga v vrvmi spustili do ceste. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z več poškodbami, njegovo zdravstveno stanje pa ni zaskrbljujoče. Posredovanje se je zaključilo ob 17.15.