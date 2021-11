Nadaljuje se iskalna akcija v Tržaškem zalivu

V Tržaškem zalivu se trenutno nadaljuje iskalna akcija pogrešanega Stephana Verongallija. Iskanje so ponoči zaradi burje prekinili, na kraj, kjer se je včeraj potopilo manjše plovilo, so se reševalci vrnili danes zjutraj. Pogrešanega 52-letnika iščejo s pomočjo motornih čolnov in gasilskega helikopterja.

Iskalna akcija se je začela včeraj v popoldanskih urah, ko so iz morja dve milji od devinske obale potegnili truplo 80-letnega Vittoria Verongallija iz Conegliana v Venetu. Oče in sin sta se iz Caorl bila odpravila v Tržič. V Tržaškem zalivu pa ju je presenetila močna burja in sta poklicala na pomoč.