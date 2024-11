Nadzor in dominacija nista izraz ljubezni

Ko govorimo o nasilju med spoloma, morda napačno pomislimo na tisto v nekem razmerju med odraslima osebama, pa se žal take »ljubezenske« dinamike ne razlikujejo v odnosih med zelo mladimi, že med najstniki. Ki pa se žal, za razliko od starejših večkrat ne zavedajo nasilja, ki ga izvajajo ali ga utrpijo, saj ga zgrešeno umeščajo med oblike ljubezni. O nezdravih odnosih med najstniki smo se pogovorili s psihologinjo in psihoterapevtko Lauro Pomicino, ki na predavanjih v Trstu in po Italiji širi zavedanje o nasilju in spodbuja negovalni odnos.

Razširila se je uporaba angleškega izraza Teen dating violence ali Adolescent dating violence, je na samem začetku pogovora pojasnila sogovornica. Dating pomeni »zmenkanje« ali druženje med dekletom in fantom, ko sta par, pa še ne živita v skupnem gospodinjstvu in nista poročena. V glavnem gre za mlade, ki so stari 13 do 20 let in se med »zmenkanjem« soočajo s fizičnim, seksualnim in psihološkim nasiljem ter zalezovanjem.

Ali ne ločujejo med odnosom, ki temelji na ljubezni in spoštovanju, in odnosom, ki ga vodijo psihološko nasilne dinamike? »Tako bom povedala: ljubosumje v odnosu smo doživeli najbrž vsi. Da bi ga lahko prepoznali kot patološko ljubosumje, ki je izraz posedovanja in nadzora, pa je potrebno večje zavedanje. Gre namreč za neko skrajnost, za prepoznavanje sebe kot žrtve v odnosu z osebo, s katero nekaj deliš. Raje si rečeš, da je partner poseben, da včasih pretirava in vselej skušaš videti nekaj pozitivnega. Da gre za nasilje, pa ne priznaš.«

