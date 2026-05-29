Z motorjem do Mongolije z dobrodelnim prispevkom

V nedeljo dopoldne bo na Verdijev trg prispela skupina motoristov humanitarne odprave Asia e MotoForPeace. Dvanajst prostovoljcev, zlasti policistov in karabinjerjev bo jutri krenilo iz Rima in se z dvokolesniki podalo na daljšo pot do Mongolije, da bi tamkajšnjim revnejšim družinam izročilo denarni prispevek. Prva etapa potovanja je Trst, kjer se bodo vkrcali na trajekt, ki jih bo odpeljal v Turčijo.

Humanitarno potovanje so včeraj na tržaški kvesturi predstavili predsednik tržaške sekcije društva policistov ANPS Maurizio Iannarelli, namestnik tržaške kvestorice Leonardo Boido in predstavniki društev Asa Motosoccorso in Centauro. Slednje je pravkar dobilo ime po Mauriziu Fortiju, pred kratkim preminulemu članu. »S to odpravo želijo prostovoljci stopiti do manj srečnih ljudi in s posebnim potovanjem priklicati pozornost širše javnosti,« je dejal Boido in dodal, da je kvestura humanitarnim aktivistom ob strani.

Ne bodo vozili po Iranu

Dvanajsterica bo v Trst prispela po Obalni cesti. Pospremila jo bo ekipa motoristov društva Asa Motosoccorso, ki deluje na celotnem ozemlju Furlanije - Julijske krajine in ki ga je včeraj zastopal zdravstveni tehnik Federico Ruzzier: »Z opremljenimi motorji smo prisotni na številnih dogodkih. Po potrebi priskočimo na pomoč. Kot prostovoljci bomo spremljali odpravo do Verdijevega trga in nato še do trajekta.« K tržaškemu dogodku bodo kot rečeno pristopili tudi motoristi policisti društva Centauro, »v katerem smo dan za dnem bolj številni,« je povedal predsednik Lorenzo Tamaro.

Med prostovoljci, ki bodo v nedeljo iz Trsta odpotovali proti Mongoliji, bo tudi prometni policist Matteo Castriotta, član odprave, ki je povedal, da so morali načrt potovanja zaradi geopolitičnih razmer večkrat spremeniti: »Z organizacijo smo začeli že oktobra in načrtovali, da bomo iz Turčije šli po Iranu v Turkmenistan ter dalje do Mongolije. Zaradi vojne in napadov na Iran pa smo morali dobro premisliti, katere poti ubrati.« Motoristi bodo na poti približno 40 dni. Iz Turčije se bodo preko Gruzije odpeljali do Rusije, v Kazahstan in Mongolijo. V Ulan Batorju jih bodo sprejeli predstavniki humanitarnega združenja Asia, katerim bodo izročili denarna sredstva za otroke iz predmestja mongolske prestolnice. »Sklad bodo uporabili za šolanje otrok in izboljšanje kakovosti življenja revnejših družin, ob spoštovanju njihovih tradicij in navad,« je zaključil Castriotta.

Motoristi bodo na tržaški Verdijev trg prispeli v nedeljo ob 10.45. Odprava ima pokroviteljstvo italijanskega senata, poslanske zbornice in tržaške občine.