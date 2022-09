Nagrada Trio di Trieste šla v roke Triu Pantoum

Trio Pantoum (Francija – Južna Koreja) je zmagovalec 21. mednarodnega tekmovanja komornih zasedb s klavirjem – nagrade Trio di Trieste, ki jo razpisuje društvo Chamber Music, poklanja pa Samer & Co. Shipping. Tercet, ki ga sestavljajo mladi, a že priznani pianist Virgile Roche, violinist Hugo Meder in violončelist Bo-Geun Park, si je zagotovil tudi posebno nagrado Anna Maria in Giorgio Ribotta. Zmagovalci bodo nastopili jutri ob 20.30 v gledališču Miela (drevi bodo v gledališču Bratuž v Gorici).

Drugo nagrado (ponuja jo Fundacija Ernesto Illy) si je zagotovil Trio Orelon (Italija-Nemčija-Španija) – pianist Marco Sanna, violinistka Judith Stapf in violončelist Arnau Rovira I Bascompte, medtem ko je dvojica Duo Okada-Quennesson (klavir in violončelo, Francija) prejela tretjo nagrado, ki jo je podelila skupina nekdanjih učencev preminulega maestra Renata Zanettovicha.