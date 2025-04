Nagrada Vstajenje Andrejki Možina

Zaupno, nežno, poglobljeno: srečanje z glasbenico Andrejko Možina ob podelitvi letošnje, 62. nagrade Vstajenje je potekalo v sozvočju z umetniško govorico nagrajenke. V Peterlinovi dvorani je publika napolnila vse razpoložljive sedeže, da bi prisluhnila nastopu in pogovoru o vsebinah knjigozvočnice Besede ne ubogajo več, ki jo je založba Mladika izdala leta 2024.

Strokovna žirija literarne nagrade (Magda Jevnikar, Jadranka Cergol, Adrijan Pahor, Erika Jazbar, Nadia Roncelli, Marij Maver) je letos podelila nagrado glasbenemu in hkrati literarnemu projektu, v katerem je izvirna glasba našla nove preobleke za poezije pesnic našega teritorija (Zora Tavčar, Irena Žerjal, Silvana Paletti, Alenka Rebula, Marija Kostnapfel, Marina Cernetig, Andreina Trusgnach Cekova). Uglasbitve in izvedbe s skupino Violoncelli Itineranti so po mnenju žirije ponudile »novo, sodobno in privlačno pot širjenja slovenske poezije«, ki je vredna posebne pohvale tudi v otipljivi obliki nagrade za umetniške dosežke.

Projekt Andrejke Možina doživeto izhaja iz besede in je tako tesno povezan z izbranimi verzi, da zveni kot pevska recitacija, ki podaja, a jih tudi interpretira z dodano vrednostjo ojačenih poudarkov. Značilnost te zbirke je dejansko tudi prepoznavna nota umetniške govorice glasbenice in zgodb, ki jih pripoveduje z glasom in z violončelom. Tako je bilo tudi s prvim albumom, »Zasul si me z zvezdami«, ki ga je posnela pred leti ravno v Peterlinovi dvorani. O teh in drugih zgodbah se je nagrajenka pogovorila v ponedeljek z Matejo Černic, ki je napisala uvodno besedo za projekt Besede ne ubogajo več.