Nagrada za veleprojekt postaje pri Sv. Andreju

Železniški muzej pri Svetem Andreju naj bi po dolgem premoru spet odprl vrata javnosti prihodnje leto, projekt njegove prenove pa je v teh dneh od stanovskega združenja OICE prejel nagrado za najboljši projekt urbane regeneracije.

Prvi tovrstni muzej v Italiji

Železniško postajo pri Svetem Andreju so zgradili leta 1906 kot končno postajo Bohinjske proge, južnega dela zadnje zgrajene povezave čez Alpe, ki jo je postavilo avstro-ogrsko cesarstvo. Od Svetega Andreja so v prvi polovici prejšnjega stoletja odhajali vlaki tudi proti Hrpeljam - Kozini po Dolini Glinščice in, le za nekaj let, po Porečanki proti Poreču. Nove meje in konkurenca asfalta tem tržaškim stranskim železnicam niso prizanesle. Zadnji vlaki so od Svetega Andreja zapeljali leta 1958, zatem so postajo zaprli.

Po nekaj letih zanemarjenosti pa je leta 1984 na takrat že zaprti postaji zaživel prvi italijanski železniški muzej, ki je zaobjemal celotno postajo. Glavna zasluga za njegovo ustanovitev gre prostovoljcem društva tržaških železničarjev. Muzej je zaradi obsežnih prenovitvenih del zaprt od julija leta 2017, dela pa se bližajo koncu, kot so včeraj Primorskemu dnevniku potrdili iz Fundacije Ferrovie dello Stato, ki je vzela pod svoje okrilje muzej in omogočila njegovo celostno prenovo.

Projekt je vsekakor zelo ambiciozen. Med drugim postavljajo izvajalci po naročilu fundacije nad perone postaje pri Svetem Andreju steklen strop, kakršnega je postaja premogla do leta 1942, ko so ga porušili. Pod njim, a več metrov nad muzejskimi tiri, pa se bo v prihodnje nahajal neke vrste most, s katerega bodo obiskovalci lahko gledali na muzej z vrha. Poleg tega preurejajo delavci tudi zunanjo okolico muzeja.