Nagradili občane, ki so se izkazali na različnih področjih

Tudi letos je zgoniška občina podelila priznanja zaslužnim občanom. V sredo je v sejni dvorani s krajšo slovesnostjo ob spremljavi kitarista Gabriela Mozine sprejela Paola Vodopivca, Sonjo Milič, Zvonka Rebulo in Rada Miliča in jim vročila plakete ter cvetje.

Paolu Vodopivcu gre zasluga za podjetniško vizijo in kakovostno pridelovanje avtohtone vitovske. Predsednik meddržavnega konzorcija vinarjev iz Italije in Slovenije ViniVeri »je pripomogel k razpoznavnosti Občine Zgonik in širšega kraškega ozemlja,« so zapisali v utemeljitvi. Za zasluge na področju lokalnega zborovskega delovanja je občina nagradila Rada Miliča, zborovodjo MePZ Rdeča zvezda in drugih sestavov, ki ima kot član vodstva deželnega zborovskega združenja USCI kapilaren pogled na zborovsko dejavnost Slovencev v Italiji. Na športnem področju se je izkazala Sonja Milič v zgoniškem društvu Kras, najprej kot igralka, ko je osvojila državni naslov (1985), nato kot glavni steber namiznoteniških ekip, trenerka, organizatorka in pedagoginja, predsednica in odbornica. Zvonko Rebula pa je nezamenljiv član kulturnega društva Rdeča zvezda, že desetletja skrbi za prostore, poje v zboru in je član društvenega odbora. Njegovo delo pri vzdrževanju še zlasti dvorane je ključnega pomena za uspešno delovanje društva.