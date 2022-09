Nagradili sanje mladih talentov

Po dvoletnem prisilnem odmoru zaradi pandemije se je v nekdanjo ribarnico v živo vrnila izbrana modna srenja, ki jo sestavljajo študentje najbolj prestižnih modnih fakultet na svetu. Na jubilejni 20. izdaji modnega natečaja International Talent Suppot (ITS), ki se je v soboto zaključil z modno revijo, se je pomerilo skupno 24 finalistov iz 14 držav. Za razliko od prejšnjih let so letos med finalisti prevladovali Evropejci pred Azijci, ki so običajno imeli primat. Oblikovalci iz evropskih držav so s svojimi kreativnimi idejami prepričali tudi mednarodno žirijo. Ta se je sicer prvič sestala konec junija v Trstu in je med več sto projekti modnih in oblikovalskih šol po vsem svetu izbrala najbolj ganljive pripovedne poti.

Na sobotnem sklepnem dogodku so člani žirije, med katerimi je bil letos tudi Demna Gvasalie, kreativni direktor Balenciage, ki je svoje prve korake v svetu mode naredil kot zmagovalec ITS THREE leta 2004, so finančno najtežje nagrade poslali v Veliko Britanijo (Charlie Constantinou) za najbolj inovativen projekt, v Belgijo (Lili Schreiber) za najlepšo modno kreacijo in na Japonsko (Yudai & Anna Tanaka) za umetniško delo. Skupno so podelili enajst nagrad, med njimi tudi posebno priznanje modne biblije Vogue, ki je šlo Avstrijki Eve Heugenhauser. Poleg denarnih nagrad, ki kreativnim glavam omogočajo lažje sledenje tempu produkcije oblačil, ki jo narekujejo globalni potrošniški trendi, so številni pokrovitelji zmagovalcem ponudili edinstveno izkušnjo – polletno prakso v vodilnih kreativnih timih na svetu. Med letošnjimi nagrajenci je bil tudi projekt za najboljši obutveni projekt, ki ga je podprla Fundacija Ferragamo. Žirijo je prepričal Dmytro Hontarenko, ki bo po zaslugi tržaškega natečaja prakso lahko opravljal pri velikanu italijanske mode Ferragamu.