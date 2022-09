Nagrado Nadje Maganja prejme Alessandra Coin

Prejemnica letošnje nagrade Nadje Maganja je geriatrinja Alessandra Coin, zdravnica zdravstvenega podjetja iz Padove. Nagrajenka je že 31 let na čelu Skupnosti sv. Egidija za Veneto, več let se posveča revnim, predvsem starejšim, in tudi humanitarnim misijam v Afriki. Zadnje leto in pol tudi v Bosni, kjer pomaga migrantom do boljše prihodnosti v Evropi, od marca 2022 pa se posveča tudi sprejemanju ukrajinskih beguncev, so podeljevalci nagrade zapisali v novinarskem sporočilu.

Nagrado ji bodo podelili danes (četrtek) ob 19.30 v šotoru v parku Finžgarjevega doma na Opčinah. Nagrado podeljujejo Društvo slovenskih izobražencev, Slovenska zamejska skavtska organizacija, družina Nadje Magajna Jevnikar in Skupnost sv. Egidija iz Trsta.