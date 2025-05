»Naj za vse večne čase diši po sivki, ki so jo posadili otroci« (VIDEO)

Slovesnost ob 80. obletnici osvoboditve Opčin pri vaškem spomeniku na Dunajski cesti so včeraj uvedli živahni ritmi partizanske Hej brigade . Napev se je razlegal iz osemdesetih grl priložnostnega pevskega zbora, ki se je pod taktirko Davida Žerjala zbral ravno ob pomembni zgodovinski obletnici. Moči so združili pevci vokalne skupine Tabor-Stane Malič, člani in članice mešanega cerkvenega pevskega zbora svetega Jerneja pa tudi drugi svobodoljubni vaščani, ki so želeli s pesmijo počastiti borce, padle za osvoboditev Opčin. Pevci so ubrano zapeli tudi Na juriš in italijansko borčevsko Bella ciao .

Slavnostni govor so organizatorji zaupali novinarju in šolniku Petru Verču. Govornik je pozdrav najprej namenil živim pričam grozot druge svetovne vojne: »Vaša pričevanja naj bodo moralno svarilo in kompas.« Ugotavljal je tudi, da se travme druge svetovne vojne, po osemdesetih in več letih še niso zacelile in pohvalil openske osnovnošolce, ki so pred nekaj dnevi ob spomenik vsadili grm sivke: »Pred osemdesetimi leti je tu dišalo po kovini, krvi, smodniku in razpadajočih truplih. Naj zdaj in za vse večne čase diši po tej sivki. Ker to je sivka otrok in njen vonj je vonj svobode in vonj miru!« Obenem pa je Verč vsem mladim privoščil »življenje brez predsodkov, brez mentalnih zidov, brez zadreg, brez absurdnih delitev na tiste, ki se igrajo v Prosvetnem domu in na tiste, ki se igrajo v Finžgarjevem domu.«