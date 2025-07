»Najbolje bi bilo izklopiti vse aparate, nič naj ne bo prižgano«

Tržaški Slovenec Aleksander Sancin, namestnik poveljnika tržaških gasilcev, pravi, da so razlogi za požare v stanovanjih običajno dokaj preprosti.

V zadnjih tednih je bilo kar nekaj požarov v tržaških stanovanjih. Ali nanje vpliva tudi večja poraba elektrike zaradi vročine?Res je bilo nekaj več požarov, a težko rečem, da je za to kriva povečana uporaba klimatskih naprav. Razlogi so verjetno bolj preprosti.

Kateri pa?Kratek stik. Pogosto se vse začne z okvaro ali prekomernim segrevanjem hišnega električnega aparata. Od iskrice do požara je zelo kratka pot, zlasti takrat, ko je ob pokvarjenem aparatu veliko papirja, knjig ali drugih stvari, ki delujejo kot »gorivo«.

Ali na tovrstne okvare vpliva tudi poletna vročina?Poleti, ko je v stanovanjih tudi 30 stopinj, so aparati bolj pod stresom, kar pospeši njihovo segrevanje. Če jih pustimo prižgane, lahko pride do kratkega stika in iskrice, vname pa se lahko tudi požar.

Kaj torej svetujete stanovalcem?Najbolje bi bilo izklopiti vse aparate, nobenega ne pustiti prižganega. To sicer ne velja samo poleti, vedno moramo paziti na električno napeljavo, televizorje, računalnike, tablice bi morali vedno ugasniti.