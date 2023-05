Najemnine so močno poskočile, za nakup pa se zanimajo predvsem tujci

Rast najemnin se je začela po koncu pandemije, je povedala Lara Berdon, ena od lastnic nepremičninske agencije Urban Real Estate v Ulici Mazzini, sicer pa tudi tajnica in blagajničarka pokrajinskega odseka stanovske zveze FIAIP. Nepremičninska agentka je povedala, da se najemnine za 50 kvadratnih metrov veliko stanovanje v centru v povprečju gibljejo okoli 600 evrov, skoraj dvajset odstotkov več kot pred in med pandemijo, ponekod pa dosegajo tudi 850 evrov. Poudarja, da na višino najemnine vplivajo lokacija, videz, ohranjenost, oprema ... Zanimivo je, da so lastniki stanovanj v zadnjih letih v te vlagali: zamenjali so staro opremo z novo, saj se zavedajo, da so stranke postale bolj zahtevne in pozorne tudi na videz, je povedala sogovornica in dodala, da so najdražje najemnine v centru, cene zunaj strogega mesta, denimo pri Svetem Jakobu in Svetemu Ivanu, pa se nižajo.

V agenciji sogovornice v zadnjih časih beležijo veliko zanimanje za najem stanovanj s strani strank, ki v Trst prihajajo iz službenih razlogov. Dogaja se, da zanje nepremičninski agentje stanovanje najdejo kar na daljavo, brez ogleda v živo, saj se tudi stranke zavedajo, da časa za oklevanje nimajo in da se morajo zelo hitro odločiti. V nasprotnem primeru tvegajo, da ga izgubijo, pravi Berdonova, ki stanovanja v središču mesta odda tudi v dveh dneh.

Posamezniki, ki so v Trstu dobili službo, povprašujejo po manjših enotah, ki so avtobusno dobro povezane z delovnim mestom, poslovneži večjih podjetij, ki odpirajo obrate v Trstu, pa želijo večja in bolj prestižna bivališča.

Dogaja se tudi, da lastniki stanovanj bivalne enote raje oddajajo zasebnikom kot podjetjem, ki bi najeli stanovanje za svojega zaposlenega, to pa zato, ker so na ta način upravičeni davčnih olajšav. Delo nepremičninskih agentov se je zelo spremenilo in postalo veliko bolj zahtevno, po drugi strani pa imajo tudi lastniki stanovanj več jamstev, da njihovi najemniki ne bodo slabi plačniki.

