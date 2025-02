»Najprej se je treba dogovoriti, komu je Narodni dom namenjen«

Odvetnik Rado Race je bil prvi predsednik Fundacije Narodni dom, ki sta jo leta 2020 skupaj ustanovili krovni organizaciji Slovencev v Italiji Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij. Sedaj že bivši predsednik pravi, da je najbolj ponosen na to, da mu je uspelo izpeljati postopek za prenos lastništva Narodnega doma v Ulici Filzi na fundacijo. Prepričan je, da morajo Fabianijevo palačo upravljati Slovenci, postati pa mora dom vsem mestnih skupnosti.

Tržaška univerza napoveduje, da bo spoštovala desetletni rok in Fabianijevo palačo zapustila do leta 2032. Je napoved realistična? Ostaja še kaka neznanka?

Tržaška univerza ima na podlagi zakona, s katerim je bil vrnjen Narodni dom, odobreno finansiranje obnove poslopja »Gregoretti 2« v Svetoivanskem parku in finansiranje mora izkoristiti. V septembru lanskega leta so pričeli s t.i. »project financingom«, to se pravi, da je postopek stekel. Verjamem, da bo rok lahko spoštovala.

Kakšno stavbo bo pustila? Vemo na primer, da meteorna voda pronica do mladinskega oddelka Narodne in študijske knjižnice v pritličju.

Palača je zdaj v dobrem stanju in jo tržaška univerza dobro upravlja in vzdržuje; glede pronicanja meteorne vode gre za minoren problem. Kakšna bo palača v naslednjih letih, pa ne vemo.

Fundacijo ste vodili od ustanovitve, na katere korake ste najbolj ponosni?

Vsekakor mi je najbolj v ponos prenos lastnine Narodnega doma v korist fundacije. Svečanost na tržaški prefekturi ob prisotnosti predsednika Sergia Mattarelle je nepozabna. Delo okoli pogodb in organizacije cerimonije same ni bilo enostavno, a rezultat zelo dober. Gre za trenutke, ki jih ne pozabiš.

Česa vam ni uspelo izpeljati, a ste načrtovali?

Izpeljali bi lahko organizirane obiske Narodnega doma, z vsemi težavami, ki so s to aktivnostjo povezane. V palači domuje namreč šola za prevajalce in med šolskim urnikom obiski niso mogoči. Zato so časovno zelo omejeni. Vsekakor bi v tem smislu lahko naredili kaj več, v sodelovanju s kako manjšinsko inštitucijo.

Katere korake mora Fundacija ND opraviti v teh naslednjih sedmih letih?

Prva faza dela fundacije je mimo; zdaj se prične čas, ko bo potrebno pričeti diskutirati o namembnosti Narodnega doma in pa o financah, ki bodo potrebne, da se projekt izpelje. Najprej je torej potrebno, vsaj v grobih obrisih, dogovoriti plan namembnosti palače, bolj konkretno komu je palača namenjena in kaj se bo v Narodnem domu dogajalo.