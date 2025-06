Največ dela imajo zaradi prometnih nesreč in kršitev

Preteklo leto je bilo za tržaško lokalno policijo prelomno. Lokalni policisti so se oborožili, v uporabo so prejeli pištole tipa Glock 17, pred nekaj tedni so začeli ceste patruljirati tudi ponoči, pri iskanju mamil pa jim je na pomoč priskočil štirinožec Conan, ki je za drogo na ulicah vohljal že dvaindvajsetkrat. Poleg tega se lokalna policija pripravlja na sprejetje 19 novih kolegov, javni razpis za njihovo zaposlitev zapade danes ob 23.59.

Delovanje lokalnih policistov v preteklem letu so včeraj dopoldne predstavili v vojašnici San Sebastiano. O njihovem delu so spregovorili občinska odbornica za varnost Caterina de Gavardo, poveljnik lokalne policije Walter Milocchi in njegov namestnik Paolo Jerman.

V Trstu deluje 231 lokalnih policistk in policistov, poleg poveljnika in njegovega namestnika je 28 komisarjev ter dobrih dvesto inšpektorjev in navadnih lokalnih policistov. Dvakrat na teden obiščejo posamezne mestne četrti in peš opravijo nadzor kraja. »Želimo si, da bi občani dobili občutek, da je lokalna policija prisotna povsod in jim je na razpolago,« je povedala de Gavardo in poudarila, da imajo lokalni policisti v Trstu največ dela s prometnimi nesrečami. Teh je, tako poveljnik Milocchi, še vedno preveč in to kljub poostritvi pravil v cestnoprometnem zakoniku.

Med 1. majem 2024 in 30. aprilom letos je prišlo na območju Občine Trst do 1937 prometnih nesreč. Enajst je bilo nesreč s smrtnim izidom, 765 je bilo nesreč s poškodovanimi, v 1161 nesrečah pa jo je skupila le pločevina. Samo od 1. januarja letos so na tržaških cestah ugasnila štiri življenja, umrla sta dva pešca in dva motorista.

Lokalni policisti so v preteklem letu zaradi kršitve cestnoprometnega zakonika izdali 65.535 glob, to pomeni, da so vsak dan v povprečju napisali 180 glob.