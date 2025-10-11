Namesto kriminalnih združb na krovu ranljive skupine

Tržaška sekcija zveze Lega Navale Italiana se na letošnji Barcolani predstavlja v posebni preobleki s projektom Mare di legalità alla Barcolana (Morje zakonitosti na Barcolani). Od srede je namreč v mandraču Sacchetta privezanih osem plovil, ki so jih italijanska sodišča dala zaseči organiziranemu kriminalu, nato pa predala v roke društvom v socialne namene. Projekt so predstavili v četrtek v veliki dvorani zveze na Pomolu Fratelli Bandiera.

Projekt je zagledal luč junija lani, ko je iz Ostie pred predsednikom republike Sergiom Mattarello odplulo prvo plovilo, eno tolikih, ki so jih nekoč tihotapci uporabljali za prevažanje ljudi ali prepovedanih drog do južnih italijanskih obal. »Na vsakem plovilu je do Sicilije, Apulije in Kalabrije nezakonito priplulo tudi do 500 migrantov v iskanju boljše prihodnosti,» je na predstavitvi projekta povedal nacionalni predsednik zveze Lega Navale Donato Marzano. »Po končanem sodnem postopku so jadrnice samevale v skladiščih, zato so se sodniki odločili, da jih predajo v roke društvom, ki spremljajo družbeno ogrožene mlade in tiste s posebnimi potrebami. Danes je zaseženih plovil, ki jih država uporablja v socialne namene, 29,» je pojasnil admiral Marzano.

Vsako plovilo nosi ime ene žrtve kriminalnih dejanj. Med njimi so karabinjer Emanuele Basile, ki je umrl v boju proti mafiji, sodnica Francesca Morvillo (soproga Giovannija Falconeja in ena izmed žrtev mafijskega pokola v Capaciju leta 1992) ter in trije pripadniki varnostnega spremstva, ki so podlegli mafijskemu atentatu, sindikalist Placido Rizzotto, ki ga je Cosa nostra ugrabila in ubila, politik Francesco Fortugno, žrtev kalabrijske mafije, in deklica Stella Costa, ki so jo pomotoma ustrelili med mafijskim obračunavanjem. Vsaka jadrnica v mandraču ima ob privezu tablo z zapisano zgodbo osebe, po kateri je poimenovana.