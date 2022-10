Napad na Goldonijevem trgu

Dne 20. oktobra zvečer je policija na Trgu Goldoni aretirala 19-letnega državljana Egipta zaradi kaznivih dejanj tatvine in poškodb.

Policiste so namreč obvestili o napadu 19-letnika na mladega državljana Tunizije. Z zbiranjem pričanevanj so policisti ugotovili, da je državljan Egipta državljana Tunizije večkrat udaril na Trgu Goldoni, nato v bližnjem baru, kamor se je zatekel napadeni, nakar spet na trgu, kjer mu je tudi ukradel telefon, ki mu ga je vrnil prijatelj 19-letnika, ki je le nemo opazoval dogajanje. Državljana Egipta so policisti odvedli v koronejski zapor, kjer bo na razpolago sodnim oblastem.