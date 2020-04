Napad pri barkovljanski cerkvi, ranjen kaplan

Dvorišče barkovljanske cerkve sv. Jerneja apostola je bilo danes okrog poldneva prizorišče nasilja. Po prvih ugotovitvah policije naj bi takrat na zaklenjeno dvorišče župnišča stopil moški z nožem. Po besedah glasnice kvesture še ni znano, ali je imel nož dejansko v roki in ali je z njim grozil kaplanu, ki se je znašel pred njim. Dejstvo je, da so nekateri mimoidoči slišali vpitje. Duhovnik - 40-letni indijski državljan, ki od lanskega septembra v Barkovljah pomaga župniku Antoniu Grecu - naj bi poskusil pobegniti pred napadalcem, zato je splezal čez ograjo in se pri tem sam lažje ranil. V njegov bran naj bi stopila še neka tretja oseba, nakar so na prizorišče prispeli sosednji karabinjerji, zatem še služba 118 in policija. Moškega z nožem so razorožili in odvedli na kvesturo. Zakaj je do nasilnega izpada prišlo, še ni znano.